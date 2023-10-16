«جائزة طيران الإمارات دبي» للقوارب الشراعية ينطلق ديسمبر

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استضافة دبي لسباق «جائزة طيران الإمارات دبي» الكبرى للقوارب الشراعية، بميناء راشد في التاسع و10 ديسمبر المقبل، بمشاركة أفضل 10 فرق عالمية للعام الثاني على التوالي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد بن مسحار، بجهود ودور مراسي «بي آند أو» الجهة المنظمة للحدث، ومتابعة مجلس دبي الرياضي والرعاية والدعم المتواصلين من «طيران الإمارات» التي تجدد رعايتها للأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية المقامة على شواطئ دبي.

وقال: «هذا السباق هو الأقوى والأفضل والأكثر نمواً حول العالم، ويحظى بمتابعة جماهيرية من عشاق الرياضات البحرية العالمية، حيث يجمع نخبة البحارة والفرق العالمية».

وأشار إلى أن استضافة السباق تعزز مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية رائدة، وعاصمة للرياضة في المنطقة والشرق الأوسط.

• أفضل 10 فرق عالمية تشارك في السباق للعام الثاني على التوالي.