كيبانو: تفاصيل صغيرة حرمت الجزيرة من العلامة الكاملة في الدوري

أكد لاعب الجزيرة، الكونغولي نيسكينز كيبانو، أنه يشعر بالسعادة مع «فخر أبوظبي»، بعدما حصل على استقبال جيد جداً من النادي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، مبيناً أن الفترة الأولى له مع الفريق تعد جيدة جداً، مشدداً على أن تفاصيل صغيرة حرمت الجزيرة من تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال كيبانو (31 عاماً)، لـ«الإمارات اليوم»، إن انضمامه إلى الجزيرة يعد خطوة جديدة ومختلفة في مسيرته، بعدما خاض جميع تجاربه الماضية في الدوريات الأوروبية، موضحاً: «صراحة لا يوجد اختلاف كبيرة، لأن كرة القدم نفسها في كل مكان، إذ إن أي فريق يلعب من أجل الفوز وتحقيق الانتصارات، وهو ما وجدته بشكل كبير في (فخر أبوظبي) الذي يعد من الأندية الكبيرة في الدولة التي تلعب من أجل المنافسة على الألقاب».

وأضاف: «قد يكون الاختلاف الوحيد فقط بالنسبة لي، هو صعوبة اللعب في أغسطس وسبتمبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن مع مرور الوقت بدأت في التأقلم مع الأجواء، إلى جانب أن درجات الحرارة انخفضت وأصبحت أكثر اعتدالاً».

وتحدث الدولي الكونغولي عن تقييمه لمردود الجزيرة في الفترة الأولى من الموسم الحالي، وقال: «كنا نطمح بالتأكيد إلى تحقيق المزيد، ونتائج أفضل في أول خمس جولات من الدوري، خصوصاً أن تفاصيل صغيرة حرمتنا من الوصول إلى العلامة الكاملة، ولكن بشكل عام الموسم طويل ويجب ألا نفكر بهذه الطريقة، والأهم هو ما هي النتائج التي سنحققها في نهاية الموسم».

وتابع: «لعبنا بشكل جيد أمام شباب الأهلي وكنا نستحق الحصول على أكثر من نقطة في المباراة، ولكن حتى أكون عادلاً، المنافس أيضاً لعب مباراة قوية، لذلك كما ذكرت يجب أن نلتفت إلى المباريات المقبلة ونكون أكثر تركيزاً لعدم خسارة نقاط تؤثر في حظوظنا في المنافسة على اللقب».

وواصل حديثه: «فترة التوقف الدولي الحالية جيدة لعلاج بعض الأخطاء، والانتباه إلى تعليمات الجهاز الفني وتجهيز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة قبل العودة للمشاركة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم خوض مباريات الدوري مجدداً».

أما بالنسبة إلى رأيه في قوة المنافسة في الدوري، فقال: «الأندية كما توقعت قوية والمنافسة تضم عدداً كبيراً من الأندية، لذلك جميع المباريات صعبة، وفي الوقت نفسه الدوري يضم مجموعة ممتازة من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانات عالية».

ورداً على سؤال عن تواصله مع لاعبين سابقين للتعرف إلى الدوري الإماراتي قبل انضمامه إلى الجزيرة، قال: «تحدثت مع العديد من أصدقائي، بينما كان سيدريك باكامبو من اللاعبين الذين تواصلت معهم وأقنعني بالانتقال إلى الجزيرة، قبل أن يقرر باكامبو الرحيل عن النصر إلى غلطة سراي في الصيف الماضي، بعد أيام قليلة من انضمامه إلى الفريق».

يذكر أن اللاعب انضم إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فولهام الإنجليزي، إذ نشأ الدولي الكونغولي في فرق الناشئين في نادي باريس سان جيرمان منذ 2009، ولعب معاراً إلى كاين الفرنسي في 2012، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي في 2013، ولعب مع ناديي شارلروا وجينك، بينما استقر في صفوف فولهام منذ 2016.

أما على المستوى الدولي فشارك كيبانو في 35 مباراة مع منتخب بلاده وأحرز ستة أهداف، إذ إن أبرز مشاركاته كانت في كأس أمم إفريقيا 2015 و2017، وخاض أربع مباريات وأحرز هدفاً، كما لعب سبع مباريات في تصفيات كأس العالم وأحرز هدفين.

• «انضمامي إلى الجزيرة خطوة جديدة ومختلفة في مسيرتي».

• «فترة التوقف فرصة لعلاج الأخطاء والانتباه إلى تعليمات الجهاز الفني».