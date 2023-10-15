إقبال كبير في ختام بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل سيدات

اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية النسخة الأولى لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل 2023 – سيدات بنجاح كبير والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث شهدت البطولة إقبالاً مميزاً من قبل لاعبات الإمارات والدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم، وتنافست المشاركات بروح رياضية عالية ومهارات رائعة، وجاء هذا النجاح المبهر بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودعمها في مجال الرياضة.

تميزت البطولة بمستوى عالٍ من المنافسة والتشويق، حيث قدمت اللاعبات أداءً استثنائيًا، مما جعل الجمهور يستمتع بمشاهدة المباريات الرائعة التي أقيمت في أكاديمية بادل بلس أبوظبي، و تميزت البطولة بالتنظيم الممتاز والبنية التحتية المتطورة، اللذان ساهما في إنجاح الفعالية الرياضية بشكل لافت، كما شهدت البطولة حضورا فعّالا من قبل كبار الشخصيات والمسؤولين مثل الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وأمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل تنس، الذين أشادوا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به اللاعبات وبالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وكانت النتائج كالتالي: الفائزات عن فئة "أ" انجيلا كارو وكوتي فيجا، الفائزات عن فئة "ب" ساهيبي فارد وجي فيتشثونج، والفائزات عن فئة "ج" عفراء الهاجري وفاطمة الحمادي.