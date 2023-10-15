ثلاثية «فئوية» لمهور «غودولفين» في مهرجان «دبي أبطال المستقبل»

واصلت خيول «غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، تألقها لليوم الثاني على التوالي في مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، بعد أن سجلت مهور «الشعار الأزرق» أمس، في ثاني أيام المهرجان، ثلاثة انتصارات في سباقات تحمل التصنيف الرفيع «فئوية» ضمن الفئة الثالثة «جروب 3»، المخصصة لخيول عمر السنتين.

وجاءت الانتصارات الثلاثة لمهور «غودولفين» بقيادة الفارس وليام بيوك، واستهلت مع المهر «اينشنت ويزدوم»، المنحدر من نسل الفحل «دوباي»، بانتزاعه فوزاً كاسحاً في الشوط الافتتاحي لثاني أيام المهرجان، وتتويجه بلقب سباق «طيران الإمارات أوتوم ستيكس»، الذي جرى لمسافة 1600 متر عشبي، قبل أن يضيف زميله «أرابين كراون» الانتصار الثاني بفوزه في سباق «غياث زيتلاند ستيكس»، الذي امتد لمسافة 2000 متر عشبي، وإهداء المدرب شارلي آبلبي لقب هذا السباق، للعام الثالث على التوالي.

وأسدل الستار على انتصارات اليوم الثاني بانتزاع «هايلاند أفنيو» الفوز في سباق «إيرثلايت دارلي ستيكس»، الذي امتد لمسافة 1800 متر عشبي.

وعززت خيول «غودولفين» غلتها على مدار يومي المهرجان الذي استهل أول من أمس، إلى خمسة انتصارات، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي تألق المهرتين «دانس سيكوانس» و«ديفوند كوين»، وإهداء الشعار الأزرق انتصارين في سباقات عمر السنتين لمسافة 1400 متر عشبي، بتتويجها بلقبي «غودولفين لايفتايم كير أو سو شارب ستيكس» السباق المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، و«غودولفين اندر ستارتيز أوردر» للمهرات المبتدئات.

ويجمع مهرجان «دبي أبطال المستقبل» بين مزيج السباقات الفئوية، والأخرى التقليدية للخيول المبتدئة، ما يجعل من المهرجان قمة الموسم الذهبي لسباقات مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، منصة في تحول الفائزين به إلى نجوم مستقبلين للمنافسة على ألقاب السباقات الكلاسيكية الكبرى للموسم التالي.