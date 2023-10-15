العروبة ودبا والذيد والجزيرة الحمراء تكمل مشوار الكأس

تأهلت أندية العروبة ودبا الفجيرة والجزيرة الحمراء والذيد إلى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تحقيقها الفوز في مباريات الأمس، المتعلقة بفرق الدرجة الأولى.

وفي قمة المنافسات، فاز العروبة على مضيفه الظفرة 3-2، بعد التمديد، وسجل له البرازيلي سايمون دي باروس في الدقيقة 29، والمالي الحساني تامبورا (109)، والعاجي هوجو بيجولي (117)، فيما أحرز هدفي الظفرة سعيد جاسم (48)، والبرازيلي فابريكيو (120).

ولعب الظفرة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد طرد الإيطالي غابريل سانتيني.

وفاز الجزيرة الحمراء على مسافي 2-1، وسجل للفائز البرازيلي دانيلو الفيس (48)، ومواطنه فيكتور (84)، بينما سجل لمسافي الزامبي ليونز ايمانويل (17).

وتغلب دبا الفجيرة على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف، سجله عامر عمر (72)، والذيد على مصفوت 3-1، وسجل للذيد الإيراني سيد بوريا (18)، والبرازيلي سيلاس جابريل (71)، والجامايكي ايمار لونيل (90+7)، وسجل لمصفوت الغامبي الفوسيني جاساما (14).

وتتواصل منافسات الدور التمهيدي عند الساعة الخامسة مساء اليوم بإقامة أربع مباريات، إذ يستضيف فريق دبا الحصن ضيفه الرمس، في مباراة يطمح فيها أصحاب الأرض إلى استثمار عامل الأرض والجمهور لحسم النتيجة، والانتقال إلى الدور التالي، خصوصاً أنه يعيش نشوة الفوز على الجزيرة الحمراء 2-1 في الجولة الماضية، بينما يتطلع الرمس بقيادة المدرب المواطن معتز عبدالله إلى نتيجة الفوز، ليثبت أن الرمس قادر على تحقيق النتائج المميزة.

كما يلعب العربي بملعبه أمام التعاون في مباراة تجمع فريقين نجحا في التميز بشكل بارز في الجولات الخمس الماضية من دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل التعاون المركز الثالث بقيادة المدرب بدر طبيب، ويقع العربي

في المركز الخامس بقيادة المدرب الجزائري فؤاد بومضل، ويتوقع للمباراة أن تذهب إلى ركلات الترجيح، لما يتمتع به الفريقان من أداء دفاعي محكم.

ويتطلع فريقا «يونايتد إف سي» وسيتي إلى تحقيق الفوز للبقاء بين أفضل ثمانية فرق تشارك في البطولة، وهي المرة الأولى لهما، إذ انضما حديثاً للمشاركة في منافسات الدرجة الأولى، ويتشابه الفريقان في الإمكانات الفنية في مباراة ليس من السهل توقع نتيجتها.

وتختتم منافسات الدور التمهيدي الحالي بمباراة الحمرية مع «غلف إف سي» في تكرار لمباراة الجولة الأولى لبطولة الدوري، التي انتهت لمصلحة الحمرية 3-1، إذ يبحث الأخير عن تجديد نتيجة الفوز مقابل طموح فريق «غلف إف سي» برد الاعتبار بتحقيق فوز يتناسب ونتيجة فوزه الأخير على مصفوت بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية لدوري الدرجة الأولى.

نتائج المباريات

الفجيرة - دبا: صفر-1

مسافي - الجزيرة الحمراء: 1-2

مصفوت - الذيد 1-3

الظفرة - العروبة: 2-3

مباريات اليوم

دبا الحصن - الرمس 17:00

العربي - التعاون 17:00

«يونايتد إف سي» - سيتي 17:00

الحمرية - «غلف إف سي» 17:00