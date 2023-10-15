إعادة تشكيل شركة كرة القدم في نادي الوحدة.. الزرعوني رئيساً

أعاد سموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي، بتعيين فارس مكتوم الزرعوني، رئيساً، وأحمد عوض العتيبة، نائباً، وعبدالله سالم، مديراً تنفيذياً، وعضوية كل من: عبدالباسط محمد، وسعيد مبارك البلوشي، وعبدالله جعفر السيفي، ومحمد حريز الراشدي.

ولقي قرار سموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، حالة من الارتياح الشديد بين أوساط جماهير نادي الوحدة، التي وجهت انتقادات كبيرة لشركة كرة القدم السابقة على خلفية تراجع نتائج فريق الكرة في الجولات الخمس الماضية.

وجمع الوحدة ست نقاط من أصل 15 بعد أن تلقى ثلاث هزائم أمام خورفكان، وشباب الأهلي، وبني ياس، مقابل الفوز على الجزيرة وحتا.

ويستعد الوحدة لملاقاة الجزيرة الجمعة المقبل، في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي ستقام على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

من جهة أخرى، أجرى لاعب الوحدة الشاب عبدالعزيز البلوشي، عملية الرباط الصليبي بنجاح، في مدينة برشلونة الإسبانية، تحت إشراف البروفيسور رامون كوجات، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة شباب الأهلي بالجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وسيغيب البلوشي، الذي شارك أساسياً في تشكيلة بيتسو موسيماني حتى نهاية الموسم.

• الوحدة جمع ست نقاط من أصل 15 في الدوري بعد أن تلقى ثلاث هزائم.