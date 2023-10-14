4 خطوات من بينتو لتغيير صورة «الأبيض»

يسعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، إلى تغيير صورة «الأبيض» خلال مرحلة الإعداد للدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم البحرين إلى جانب الفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

ويستعد المنتخب لخوض مباراة ودية، بعد غدٍ، أمام نظيره اللبناني في ختام معسكره الداخلي الحالي في دبي، وتعد التجربة الودية الثالثة التي يخوضها «الأبيض» في عهد مدربه الجديد البرتغالي باولو بينتو بعدما واجه منتخبي كوستاريكا (4-1) والكويت (1-صفر).

وبدأ بينتو يضع بصمته على المنتخب، من خلال إحداث بعض التغييرات في صفوف المنتخب، بهدف تغيير صورة المنتخب التي بدت باهتة خلال الفترة الماضية، أبرزها السعي إلى تحويل المنتحب إلى منتخب شباب، من خلال خفض معدل أعمار اللاعبين الذين يتم اختيارهم.

ودشن بينتو رسمياً عهده مع المنتخب، من خلال المعسكر الخارجي الذي كان قد أقيم في النمسا لمدة 10 أيام، خلال الفترة من 29 يوليو الى 10 أغسطس الماضيين.

«الإمارات اليوم» ترصد أربع خطوات أساسية قام بها بينتو منذ تعاقد اتحاد كرة القدم معه في يوليو الماضي بعقد يمتد حتى 2026، من أجل إنجاح مهمته مع المنتخب، إذ كشف بينتو حينها أن لديه خمسة أهداف يسعى إلى تحقيقها مع «الأبيض»، أبرزها التأهل لكأس العالم 2026.

1 - متابعة الدوري

حرص بينتو منذ توليه المهمة على متابعة مباريات المسابقات المحلية، خصوصاً دوري أدنوك للمحترفين، بمساعدة طاقمه الفني المساعد، للوقوف على مستويات اللاعبين عن قرب والإلمام التام بمستوى كل لاعب، وساعده على ذلك وجوده الدائم في الدولة واستقراره بها بعكس بعض المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب في الفترة الماضية، إذ كان بعضهم يوجد في معظم الأحيان خارج الدولة، مثل مدرب المنتخب السابق الهولندي مارفيك.

2 - وضع برنامج إعداد متكامل

أعلن مدرب المنتخب عن وضع برنامج إعداد متكامل، يتضمن معسكرات داخلية وخارجية وخوض مبايات ودية، وذلك لتجهيز المنتخب، فقد خاض «الأبيض» حتى الآن ثلاثة معسكرات إعداد منها معسكران خارجيان في كل من النمسا وكرواتيا، وخاض حتى الآن مباراتين وديتين أمام كوستاريكا والكويت، وسيخوض مباراة ودية ثالثة، بعد غدٍ، أمام لبنان. علماً أن بينتو وطاقمه الفني المساعد موجودون بشكل مستمر في مقر اتحاد الكرة في دبي لمتابعة المباريات المختلفة وتحليل مستويات اللاعبين.

3 - التخلي عن الحرس القديم

سعى مدرب المنتخب إلى إحداث تغييرات كبيرة في الفترة الأخيرة بالمنتخب لتجهيز منتخب شاب بمعدل أعمار أقل مما كان يحدث سابقاً في المنتخب، من خلال إجراء عملية إحلال وإبدال في المنتخب، إذ بدأ بينتو بالفعل يستغني عن اللاعبين كبار السن، أو ما يُعرف بالحرس القديم في المنتخب وإحلال مكانهم عناصر شابة. وضمت القائمة الحالية 28 لاعباً بينهم 23 لاعباً أعمارهم أقل من 30 عاماً، فيما يوجد بالمنتخب حاليا خمسة لاعبين فقط أعمارهم تراوح بين 30 و36 عاماً، ويعد الحارس خصيف أكبر لاعبي المنتخب سناً (36 عاماً).

4 - زيارات للأندية والتنسيق مع أجهزتها الفنية

شهدت الفترة الماضية قيام الجهاز الفني للمنتخب بزيارات لأندية دوري أدنوك للمحترفين والالتقاء مع الأجهزة الفنية والإدارية بها، وكان قد بينتو قد زار معسكرات الأندية الصيفية في أوروبا، وذلك في إطار خطة بينتو للتنسيق المحكم مع الأجهزة الفنية بهذه الأندية، ضمن إطار متكامل لإعداد مثالي للمنتخب، إلى جانب معرفة حالة اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخب.