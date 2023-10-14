إطلاق مبادرات عمل جديدة لتحسين أحوال لاعبي كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، والمنتدى الدولي لبطولات الدوري، أمس، إطلاق ثلاث مبادرات جديدة بهدف تحسين ظروف عمل اللاعبين وحمايتهم، في إطار الاتفاقية الدولية للعمل.

ويأتي الإعلان وسط قلق متزايد يتعلق بزيادة الأعباء على اللاعبين قبل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً بداية من 2026، وزيادة عدد أندية دوري أبطال أوروبا إلى 36 بداية من موسم 2024-2025، وزيادة عدد فرق مونديال الأندية إلى 32 فريقاً في 2025.

وتستهدف المبادرات الثلاث الجديدة، ضمان توفير السلامة في أماكن العمل، والصحة وتطبيق قواعد اللعب النظيف، للتغلب على تحديات تتعلق بكيفية تأثير قوانين اللعبة في كل جوانب التجربة والحوادث العنصرية التي تقع خلال المباريات.

وستشكل لجان تتكون كل منها من عدد مماثل من أعضاء الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، والمنتدى الدولي لبطولات الدوري، لمتابعة تنفيذ وتطبيق المبادرات الجديدة.