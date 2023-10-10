شهدت قائمة «توب 5» للجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين تنوعاً كبيراً بوجود خمسة أندية، هي: النصر والشارقة وبني ياس وشباب الأهلي والوحدة في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور الوحدة وغوران وتيغالي وفهد الظنحاني وكارتابيا على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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