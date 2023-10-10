خلود الظاهري: مشاركة 231 دراجاً في انطلاق الموسم يبشر بمستقبل مشرق

أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، المهندسة خلود الظاهري، أن مشاركة 231 دراجاً بمستوى مميز في انطلاقة الموسم الجديد 2023-2024 بسباقات الدوري المحلي لفئات الشباب والناشئين والأشبال والفتيات في الحمرية ونزوى وأم القيوين خلال أسبوع واحد، «يبشر بمستقبل مشرق للدراجات الإماراتية».

وقالت خلود الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «عدد المشاركين في البطولات المحلية للفئات الصغيرة أمر يدعو للفخر والتفاؤل بمستقبل الدراجات الإماراتية، وأصبحت الإمارات في قلب المنافسات العربية والقارية، وهو نتيجة وتسلسل خطة عمل وتعاون من جانب الأندية، ودعم كبير من اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة، ووجود هذا العدد من الناشئين يدعم اللعبة بشكل كبير، وسيكون رافداً للمنتخبات الوطنية، واستمراراً لما يقوم به حالياً نجوم المنتخب خارجياً».

البداية كانت من سباق أم القيوين للطريق للدراجات لفئتي الأشبال والناشئين لمسافة 30 كم لفئة الناشئين، و15 كم لفئة الأشبال، وبمشاركة كبيرة وصلت إلى 165 مشاركاً للفئتين، وشهد سباق الناشئين فوز ناشو بلانكو من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وعبيد عمر السويدي بالمركز الثاني، وسليمان منصوري من نادي الشارقة بالمركز الثالث.

وفي سباق الأشبال، فاز علي حسن من نادي الحمرية بالمركز الأول، وسلطان سيف من نادي العربي بالمركز الثاني، وورد أرجا من نادي التعاون في المركز الثالث في السباق الذي أقيم لمسافة 15 كم، وبمشاركة 75 دراجاً.

وكان آخر السباقات، أول من أمس، وهو سباق الحمرية للطريق لفئة الشباب، وشهد مشاركة كبيرة وصلت إلى 66 دراجاً من 13 نادياً، ولمسافة 60 كم، وشهد السباق فوز ويلن روب من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وجاء ثانياً نوكلي ألكسندر من نادي أبوظبي أيضاً، بينما حل في المركز الثالث إبراهيم يوسف الرفاعي من نادي خورفكان.