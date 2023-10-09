المنتخب الوطني يؤدي أولى حصصه التدريبية في معسكر دبي

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الأثنين أولى حصصه التدريبية في الملعب الفرعي بنادي الوصل ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي ويستمر حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق منافساتها يوم السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

وتضم قائمة منتخبنا في التجمع الحالي 28 لاعباً هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، محمد الشامسي، عبدالله العطاس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد محمود، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، محمد جمعة عيد، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

وحرص الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو على التحدث مع اللاعبين قبل بداية التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل خلال هذه الفترة والاستعداد الأمثل للمباراتين الدوليتين الوديتين أمام الكويت يوم 12 أكتوبر ولبنان يوم 17 من ذات الشهر، ورحب بينتو بالعناصر الجديدة التي تنضم لصفوف المنتخب للمرة الأولى، متمنياً لهم التوفيق مع زملائهم في تقديم الإضافة المطلوبة.

ويغيب عن صفوف المنتخب ثنائي نادي شباب الأهلي أحمد جميل وحارب عبدالله سهيل لالتحاقهم بدورة ضمن الخدمة الوطنية، فيما استدعى الجهاز الفني اللاعب محمد جمعة عيد مهاجم شباب الأهلي.

شهدت تدريبات الأبيض اليوم حضور عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالمحسن فهد الدوسري، هشام محمد الزرعوني، عمر الحاج المهيري وإبراهيم حسن النمر أعضاء مجلس الإدارة.