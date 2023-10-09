يوسف ميرزا: «دراجات الإمارات» أصبحت رقماً صعباً في آسيا

قال المدير التقني لمنتخب الدراجات والبطل السابق، يوسف ميرزا، إن المشاركة في الألعاب الآسيوية كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن «دراجات الإمارات» أصبحت رقماً صعباً في آسيا سواء في سباقات المضمار أو الطريق، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورة القارية أكدت أن الإمارات أصبحت موجودة دائماً، وسط عمالقة القارة وأبطال العالم في مختلف المنافسات.

ونجح نجم المنتخب أحمد المنصوري في تحقيق أول ميدالية لـ«دراجات الإمارات» في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية، عقب تحقيقه برونزية المضمار، كما نجح الدراج الصاعد عبدالله جاسم، في تحقيق المركز الثامن في سباق الطريق وسط مشاركة نجوم اللعبة العالميين، وفي أول مشاركة له، إضافة إلى حصول صفية الصايغ على المركز الـ13 في سباق السيدات برقم وسباق ناجح بالنسبة لها.

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «أصبحنا الآن موجودين في كل المنافسات بقوة، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، بفضل التخطيط الجيد واهتمام اتحاد اللعبة ودعم اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة»، مطالباً بالاستمرار في ذلك لتحقيق النتائج المرجوة في الفترة المقبلة.

وأضاف: «ما حققه المنصوري هو إنجاز جماعي وفردي لكل أعضاء المنتخب ومجلس إدارة الاتحاد وللاعب الذي قدم تضحيات كثيرة، من أجل الوصول إلى حلمه، كما أنه يتطلع للوجود في أولمبياد 2024». وأكد ميرزا أن المنصوري لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس، خاصة وأن لديه حتى أبريل المقبل لجمع النقاط المطلوبة، بجانب أنه حقق نتائج جيدة في مشاركاته حتى الآن.

وتابع: «صفية الصايغ وزهرة حسين، قدمتا بطولة رائعة، بعدما حققت صفية أرقاماً جيدة تواصل بها تقدمها، كما نجحت زهرة في أول ظهور بالوجود والاستمرار وتكملة السباق الصعب، أما سباق الطريق للرجال فشهد مشاركة رائعة من رباعي المنتخب جابر المنصوري، سيف معيوف، عبدالله جاسم وعبدالله الحمادي».

وأكد ميرزا، الذي تولى قيادة المنتخب لأول مرة، أن دراجي المنتخب يحتاجون إلى دعم واهتمام ورعاية مستمرة، والنتيجة ستكون في منصات التتويج القارية ووجود علم الدولة في مختلف المنافسات.