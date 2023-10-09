خالد أحمد: منتخب اليد حقق الاستفادة المطلوبة من «وديتي» عُمان

حقق منتخب كرة اليد فوزاً مستحقاً على نظيره العماني بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة (28-24)، في الودية الثانية التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي العين، في إطار استعداد المنتخبين لتصفيات آسيا التي تستضيفها قطر من 18 وحتى 28 الجاري، وتعد مؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024». وكانت الودية الأولى خسرها «الأبيض» بنتيجة (24-23).

وقال مساعد مدرب المنتخب خالد أحمد، أن «التجربتين الوديتين أمام عمان، قدمتا صورة واضحة للجهاز الفني في الاستقرار على معالم التشكيلة الأساسية التي ستغادر للمشاركة في التصفيات الآسيوية في الدوحة»، مشيراً إلى أن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من المباراتين.

وأضاف في تصريحات صحافية: «الوديتان أمام عمان سمح للجهاز الفني باختبار جميع لاعبي المنتخب الذي تغلب عليه العناصر الشابة، والاستقرار بصورة كبيرة على ملامح التشكيلة التي ستمثل المنتخب في تصفيات آسيا». وأضاف: «بختام التجارب الودية سيمنح اللاعبون يوم راحة، ومن ثم العودة للتدريبات حتى موعد السفر إلى قطر 14 الجاري». ويلعب «الأبيض» في تصفيات آسيا ضمن المجموعة الأولى مع قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند، ويدشن أولى مبارياته 18 الجاري أمام كوريا.