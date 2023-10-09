رمسـة مـلاعب

كايزر

تابع المدرب الهولندي كايزر، مباراة فريقه السابق الجزيرة مع شباب الأهلي، أول من أمس، إذ عاد كايزر إلى أبوظبي عقب إقالته من تدريب الشباب السعودي لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية، إلى جانب أنه تم التواصل معه بشكل غير رسمي من قِبل أحد أندية الدوري لمعرفة شروطه لتولي تدريب الفريق.

مدرب

كشف مدرب أجنبي في أحد أندية المحترفين لمقربين منه، أنه يجد صعوبة في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، والتي أدت إلى تراجع نتائجه في الفترة الماضية، بسبب ما وصفه بظروف الإصابات التي تعرّض لها عدد من اللاعبين المؤثرين، وصعوبة تعويضهم بلاعبين آخرين.

عقود

علمت «الإمارات اليوم» عن ضغوط يمارسها لاعبون دوليون في لعبة جماعية على ناديهم، بهدف الحصول على عقود دائمة بقيّم مالية مرتفعة، بدلاً من الرواتب الشهرية ومكافآت الفوز، وسط تحفظات من إدارة النادي، سواء لعدم تفرغ اللاعبين ومعدلات أعمارهم المرتفعة، أو كثرة تعرضهم للإصابات في الآونة الأخيرة.