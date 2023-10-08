الشارقة يتمسك بشرط عدم مشاركة الكاسير مع فريق الإمارات

تمسك نادي الشارقة بتنفيذ بنود عقد إعارة لاعبه الإسباني، باكو الكاسير إلى فريق الإمارات، بعدم مشاركته في أي مباراة رسمية تجمع الفريقين في المسابقات المحلية، ليغيب اللاعب عن المشاركة في مباراة الشارقة والإمارات، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي جرت مساء اليوم.

وكان الكاسير قد انضم إلى صفوف فريق الإمارات قادما من الشارقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، اذ خاض مع الصقور مباراتين، فساهم في فوز فريقه الجديد على خورفكان في الجولة الثالثة بتسجيل هدفا من الهدفين اللذان فاز بهما فريق الإمارات، وخاض مباراته الثانية ضد بني ياس، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.