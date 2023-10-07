العين "المستفيد الأول" من نتيجة الجزيرة وشباب الأهلي

فرض الجزيرة التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه شباب الأهلي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحرم بذلك "فرسان دبي" من نقطتين لمصلحة العين الذي تنتظره فرصة الانفراد بصدارة الترتيب العام لجدول المسابقة، حينما يواجه النصر مساء، الأحد، على استاد آل مكتوم.

وكان "فخر أبوظبي" هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه الإسباني، أليخاندرو بوزيلو "19" وعادل النتيجة لمصلحة شباب الأهلي، لاعبه البرازيلي يوري سيزار "49".

ودخل الجزيرة اللقاء من دون مهاجمه الدولي علي مبخوت هداف مواجهات الفريقين بـ "13 هدفاً"، بسبب وعكة صحية آلمت به قبل المواجهة، ولكن فخر أبو ظبي لم يظهر عليه التأثر الشديد بهذا الغياب، بفضل لاعبه الإسباني، أليخاندرو بوزيلو، والذي نجح في أول فرصة حقيقة لأصحاب الأرض أن يضع فريقه في المقدمة، بعد أن سدد كرة قوية من داخل الصندوق، لترتطم في جسد لوكا ميليفوجيفيتش، وتغير اتجاهها لتستقر على يمين الحارس، حسن حمزة.

وحاول شباب الأهلي في العديد من المناسبات أن يصل لشباك الحارس علي خصيف، والذي دافع عن مرماه ببسالة، حينما حرم يحي الغساني من التسجيل من انفراد بالمرمى، "37".

وعاد حارس الجزيرة للتألق من جديد بتصديه لتسديدة كارتابيا والتي أطلقها من خارج الصندوق ليُحافظ لفريقه على تقدمه في الشوط الأول.

وواصل شباب الأهلي إضاعته للفرص بعد الاستراحة، من كرة أضاعها مؤنس دبور على بوابة المرمى.

ولكن يوري سيزار نجح في كسر صمود علي خصيف، بتسجيل هدف التعادل من مجهود فردي مميز أنهاه بوضع الكرة من بين قدمي الحارس محرزاً هدف التعادل.