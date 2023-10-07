"أصباغ ناشونال" تجدد رعاية نادي الشارقة

أعلنت شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة "أصباغ ناشونال"، تجديد رعايتها لنادي الشارقة لكرة القدم. وقالت الشركة في بيان صحافي إن "تجديد الرعاية يعكس التزام الشركة بتعزيز نمو الرياضة ودعم المجتمع المحلي، كما تؤكد تفاني الشركة في دعم الأنشطة الرياضية كجزء من مهمتها الرامية إلى تعزيز المبادرات التي تدعم الشباب ورفاهيتهم".

وقال سامر صايغ، الشريك والمدير التنفيذي لشركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة: "أثبت نادي الشارقة لكرة القدم وجوده وقوته في ساحات كرة القدم المحلية والإقليمية". وأعرب إبراهيم الجروان، رئيس شركة الشارقة للاستثمار والتطوير التجاري، عن سعادة النادي بالتعاون مع أصباغ ناشونال، وأضاف: "تمثل هذه الشراكة المستمرة لسنوات طويلة دعماً كبيراً لفريق الشارقة في مشواره المحلي في البطولات التي يشارك بها". وأضاف: "الشراكة بيننا وبين شركة أصباغ ناشونال تعزز من حماس وتفاؤل أعضاء النادي واللاعبين، فيما يواصلون سعيهم لتحقيق المزيد من الألقاب والانتصارات المبهرة".