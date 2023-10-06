البطائح يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على خورفكان

استعاد فريق البطائح ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على حساب ضيفه خورفكان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمدت نقاط الضيوف عند 4. وكان "الراقي" حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب الوحدة.

وهز أصحاب الأرض الشباك أولاً في د41 بواسطة الفارو دي اوليفيرا من علامة الجزاء، لكن الضيوف سجلوا التعادل سريعاً في د 43، بواسطة لورينسي ناسسيمنتو الذي انتهى عليه الشوط الأول، وعاد البطائح إلى المقدمة مجدداً بالهدف الثاني عن طريق محمد راشد د 59، واختتم أناتولي بيرترند ثلاثية البطائح في د 64.