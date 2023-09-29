زيادة عدد فرق دوري السيدات في الكرة الطائرة

أعلن اتحاد الكرة الطائرة زيادة عدد فرق السيدات إلى 12 فريقاً في الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق بمسابقة الدوري العام لطائرة السيدات في 11 نوفمبر المقبل.

وأكدت رئيسة لجنة الكرة الطائرة النسائية والمدرسية باتحاد الكرة الطائرة نورة الحمر، أنه وفقاً للخطة الاستراتيجية للاتحاد، الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة النسائية، والارتقاء بمستوى اللعبة، ودعماً لصفوف المنتخبات الوطنية، وافق الاتحاد على زيادة عدد الفرق إلى 12 فريقاً للسيدات بدلاً من 10 في الموسم الماضي.

وقالت: «تلقى الاتحاد طلبات عدة من أندية خاصة وأكاديميات للانضمام إلى نشاط الكرة الطائرة للسيدات، وبعد الدراسة، تمت الموافقة على زيادة العدد إلى 12 بعد استيفاء مجموعة من المعايير التي تضمن انتظام المسابقة والارتقاء بمستواها، ورفع مستوى جميع اللاعبات، بما يعود بالنفع على المنتخب».