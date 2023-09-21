‎بدء العد التنازلي للنسخة الأولى من بطولة "أبوظبي اكستريم"

‎كشفت اللجنة المنظمة لبطولة "أبوظبي اكستريم" عن بطاقة النزال الرئيسي المشترك، التي تجمع بين البطلين الفلسطيني بلال محمد ، والسوري طارق سليمان وذلك عقب تحديد هوية البطاقة الرئيسية الأخرى التي تجمع بين المقاتلين العالميين بن هندرسون ونيمان جرايسي، حيث يترقب عشاق الرياضتين أن تشهد البطولة عروضاً قوية يقدم فيها الأبطال مزيجاً من الجوجيتسو والجرابلنج.

ويبدأ اليوم العد التنازلي لبطولة "أبوظبي اكستريم" لمنظمة " ADXC " التي تنطلق 20 أكتوبر المقبل بمبادلة ارينا في أول نسخة من البطولة التي تجمع رياضتي الجرابلنج والجوجيتسو داخل القفص وبدون بدلة.

وتتبع بطولة " أبوظبي اكستريم" التي تشهد 10 نزالات حماسية نفس نظام بطولات الفنون القتالية المختلطة، حيث التعاون المثمر بين منظمة "ADXC" ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث مدة الجولة 3 دقائق.

وتتزامن النسخة الأولى لبطولة "أبوظبي اكستريم" مع أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يشهد مجموعة متنوعة من فعاليات الرياضات القتالية التي أصبحت أبوظبي عاصمتها ومركزها العالمي الذي يأتيه عشاق الرياضات القتالية من مختلف دول العالم.