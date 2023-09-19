فوكس يتقدم إلى المركز الثالث في «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم النيوزيلندي ريان فوكس إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، بعدما توج أمس الأحد بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي إيه» في ملعب وينتورث العريق في إنجلترا.

ويعدّ أول لقب للنيوزيلندي في إحدى بطولات سلسلة «رولكس» التي تضم بطولات النخبة ضمن جولة دي بي ورلد، وتشمل إلى جانب هذه البطولة الإنجليزية، كلاً من: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بطولة جينيسيس الإيرلندية المفتوحة، وبطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وحسم فوكس لقب البطولة الإنجليزية بعدما أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1335 نقطة والجائزة المالية التي تتجاوز المليون ونصف المليون دولار أميركي، ليتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثالث برصيد 2.345 نقطة في الترتيب الصادر أمس، لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وسبق لفوكس أن توج العام الماضي بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك للغولف، وهو الذي ينحدر من عائلة رياضية في ألعاب رياضية مختلفة، حيث كان والده نجماً في صفوف منتخب نيوزيلندا للرجبي، وجده لاعباً في منتخب الكريكت.