"الآسيوي" يختار 5 قضاة ملاعب إماراتيين لإدارة مباريات أمم آسيا 2023

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 5 حكام إماراتيين ضمن 74 حكماً من 18 اتحاداً وطنياً لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا 2023، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل.

وضمت قائمة قضاة الملاعب الدوليين كل من محمد عبد الله حسن، وعادل النقبي، وعمر آل علي (للساحة)، ومحمد أحمد يوسف، وحسن محمد المهري (مساعدين).

وجاءت عملية اختيار حكام مباريات البطولة على أساس مهارات قيادة المباريات والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية، إلى جانب الأداء على أعلى مستوى في المنافسات القارية والعالمية التي أداروها خلال السنوات الأخيرة.

وستشهد البطولة ولأول مرة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في جميع مباريات البطولة، بعد النجاح في استخدام هذه التقنية في الدور ربع النهائي من النسخة الماضية "الإمارات 2019".