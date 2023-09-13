إصابة

تفاجأت إدارة أحد أندية دوري المحترفين بتفاقم إصابة لاعب في صفوف الفريق، ما أسهم في تأكد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات، بعدما لم يتم إجراء الكشف الطبي عليه عقب تعرّضه للإصابة مباشرة، إذ ألقى الجهاز الفني باللوم على اللاعب والجهاز الطبي بعدم متابعة إصابته بالشكل اللازم.

غيرة

كشف مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين، أن اللاعب بدأ يشعر بالغيرة والقلق، بعد تعاقد النادي مع لاعب أجنبي آخر يلعب في مركزه، ما يجعله أمام تحد كبير لإثبات جدارته بالمشاركة، تفادياً للجلوس على مقاعد البدلاء.

أهداف

عبّر مدرب فريق يشارك في دوري الدرجة الأولى، عن استغرابه الشديد لتراجع أداء اللاعب المهاجم في أولى جولات المسابقة، وعدم تسجيله لأهداف من فرص سهلة لاحت له، بينما سجل كثيراً من الأهداف في المباريات الودية.