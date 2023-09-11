مجلس دبي الرياضي يلتقي أكاديميات كرة القدم العالمية لتعزيز استقطاب المواهب

التقى مجلس دبي الرياضي مع أبرز أكاديميات كرة القدم العالمية في دبي لتعزيز استقطاب المواهب الرياضية، في ظل وجود فرق العمل والمدربين من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، وتمت خلال اللقاء مناقشة «سياسة استقطاب المواهب الرياضية» التي تأتي ضمن أولويات خطة دبي 2033، وتهدف إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية المختلفة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية.

وأقيم اللقاء في مقر مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مبادرة وطنية وشراكة عالمية»، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي

سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس أحمد سالم المهري، ومسؤولي الأكاديميات الدولية الموجودة في دبي، وهي: برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، إنتر ميلان، أياكس، باريس سان جيرمان، أولمبياكوس اليوناني، ولاليغا.

وأكد سعيد حارب أن «دبي تُعد في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، وحكومتنا الرشيدة أصدرت سياسة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، ونحن في مجلس دبي الرياضي نعمل وفق هذه السياسة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات، الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية، وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة».

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة ومحاور سياسة استقطاب المواهب، وتشكيل فرق العمل التخصصية لتحقيق الأهداف المرجوة، والاستفادة من المنشآت الرياضية المصممة وفق أحدث المعايير العالمية المتوافرة في أرجاء دبي كافة، كما استعرضت الأكاديميات برنامج المواهب الرياضية وطريقة التعامل مع نخبة اللاعبين في كل أكاديمية، وتمت مناقشة محاور الخطة التنفيذية لمجلس دبي الرياضي، خصوصاً وضع معايير لاستكشاف المواهب وفق المعايير الدولية وبرامج التدريب الخصوصية لهذه الفئة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات محلية ودولية بإشراف الأندية الرئيسة لهذه الأكاديميات ودورات تدريب للكوادر الفنية وتوقيع اتفاقات تعاون مع أندية دبي لتبادل الخبرات وتنظيم البرامج المشتركة في رعاية وتطوير المواهب الرياضية لتدعم مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرياضة.

• تمت مناقشة محاور الخطة التنفيذية لمجلس دبي الرياضي، خصوصاً وضع معايير لاستكشاف المواهب.