«تنفيذية الصالات» تعدل مواعيد كأسي الاتحاد والإمارات

أصدرت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات تعديلاً على مواعيد مباريات الجولة المقبلة من مسابقتي كأس الاتحاد للرجال وكأس الإمارات للرديف.

ويلتقي في كأس الاتحاد، بعد تعديل التوقيت، فريقي دبا الحصن مع مليحة على صالة الأول غداً في الساعة 19:15، ويتقابل اتحاد كلباء مع الحمرية في التوقيت نفسه على صالة كلباء.

وفي مسابقة كأس الإمارات، يستقبل الحمرية نظيره خورفكان في الساعة 19:15، وفي التوقيت نفسه يحل البطائح ضيفاً على دبا الحصن.