النجار: دبا الحصن جاهز للمنافسة على «الصعود»

قال مدرب دبا الحصن، التونسي عثمان النجار، إن «الفريق وصل إلى مستوى فني وجاهزية بدنية وذهنية تبشر بأنه سيكون أحد الفرق المنافسة على الصعود إلى (المحترفين) في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى». وأكد النجار لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل في اتجاهين: الأول تجهيز الفريق بقوة للمنافسة على الصعود وهو هدف أساسي، وأيضاً بناء فريق للمستقبل». وأضاف أن «المباريات الودية التي خاضها الفريق كشفت عن تصاعد فني بالأداء واللياقة البدنية بشكل جيد، يتناسب والخطط المرسومة لإعداد الفريق». وقال إن «دبا الحصن في سبع مباريات ودية، فاز في خمس وتعادل مرة وخسر مثلها».