تغييرات في قائمة المنتخب.. و«الأبيض» يواجه كوستاريكا 12 الجاري

غادرت مساء اليوم بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى مدينة زغرب الكرواتية لإقامة معسكر خارجي سيستمر حتى 12 الجاري ضمن أيام الفيفا في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وشهدت قائمة المنتخب بعض التغييرات، إذ تم استدعاء الحسن صالح بدلا عن اللاعب راشد مهير الذي يعاني من إصابة عضلية، كما تم استبعاد اللاعب زايد العامري من القائمة. وسيخوض الأبيض خلال معسكر كرواتيا مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب كوستاريكا يوم 12 الجاري.

وكان الأبيض بدأ تجمعه بدبي أمس وأجرى حصة تدريبية صباحية اليوم في صالة الجيمنازيوم بنادي الوصل بمشاركة جميع اللاعبين عدا راشد مهير الذي أثبتت الفحوصات الطبية إصابته على مستوى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة واللاعب زايد العامري لالتحاقه بشرف أداء الخدمة الوطنية، حيث قرر الجهاز، فيما تم استدعاء لاعب نادي الشارقة الحسن صالح.