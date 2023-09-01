خلاف

كشف مقرّبون من لاعب أجنبي، انتقل أخيراً إلى أحد أندية المحترفين، عن وجود خلاف بينه وبين مدرب الفريق، بشأن تغيير وظيفة اللاعب في الملعب، وفقاً للطريقة التي يلعب بها المدرب، مؤكدين أن اللاعب غير قادر على التأقلم مع مركزه الجديد.

نتائج

قال مدرب في دوري الدرجة الأولى إنه وجّه لاعبيه لضرورة تحقيق النتائج قبل أي متعة كروية، مشيراً إلى أن ما يهم جمهور الكرة هو النتيجة في نهاية الأمر، وليس الأداء الممتع فحسب.

مقيم

زادت الشكوك حول مستقبل استمرار المقيم الأجنبي في الفريق الكبير، بعد استبعاده عن التشكيلة للمباراة الثالثة، علماً بأن اللاعب ظل أساسياً مع الفريق خلال الموسم الماضي.