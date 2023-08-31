الوصل يقسو على "الإعصار" بسباعية في الكأس

أكرم الوصل اليوم وفادة ضيفه حتا بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في زعبيل لحساب ذهاب دور الـ16 من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم. وافتتح علي صالح باب التسجيل لأصحاب الأرض مع الدقيقة السابعة، ثم أضاف زميله كايو الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وبعد الاستراحة، تمكن فابيو ليما من إضافة هدفين متتالين الأول جاء عند الدقيقة 52، والثاني من ضربة جزاء، في الدقيقة 80، بعد العودة لتقنية الفيديو

ووسع البديل نيكولاس خيمينيز، الفارق بتسجيل الهدف الخامس من ضربة ثابتة عند الدقيقة 82. وواصل الوصل تألقه اللافت ليُضيف له البديل آداما ديالو هدفين في الدقيقتين، 84 و88.