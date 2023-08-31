«غلوب سوكر» توقع اتفاقية لتوزيع جوائز «الليغا» في دبي

أعلنت غلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز دبي غلوب سوكر، عن توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، تشمل إقامة حفل توزيع جوائز الليغا في دبي إلى جانب الدورة الافتتاحية من حفل توزيع جوائز أوروبا غلوب سوكر 2024.

وتستند الجوائز إلى تصويت الجمهور لتحديد الفائزين بجوائز أوروبا غلوب سوكر 2024، بما يشمل أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادٍ، ويتأهل الفائزون تلقائياً للمشاركة في حفل جوائز دبي غلوب سوكر 2024، والذي يُقام في نهاية العام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار مبادرة تحت اسم «الطريق إلى دبي».

وتقام أمسية احتفالية استثنائية تتضمن فعاليتين مباشرتين لتوزيع الجوائز في نهاية موسم 2023/24 في مدينة أوروبية يتم الإعلان عنها قريباً.

وتحتفي جوائز الليغا، بأفضل الأداءات والإنجازات في دوري الدرجة الأولى الإسباني خلال موسم 2023/24، وتشمل خمس فئات هي أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لقطة وأفضل لاعب شاب تحت 23 عاماً.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لجائزة دبي غلوب سوكر توماسو بيندوني: «يشهد العام المقبل نقلة نوعية في مسيرة تطور علامة غلوب سوكر. ويسرنا التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لإطلاق جوائزنا الجديدة في أوروبا بالتزامن مع أول حفل عالمي للدوري الإسباني. وتحظى النسخة الأوروبية من جوائز غلوب سوكر بمزيد من التميز مع مشاركة الدوري الإسباني المرموق على مستوى العالم وحضور أبرز نجومه. ويمنح إقامة حفل توزيع جوائز الليغا الرسمي في الموقع ذاته مع غلوب سوكر كرة القدم الإسبانية منصة فريدة لتكريم أفضل لاعبيها وتعزيز حضور علامتها على الصعيد الدولي».

ومن جانبه، قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس: «يمر الدوري الإسباني حالياً بمرحلة تحولية ونسعى إلى مواصلة التطور الشامل. ويتمثل أحد أهدافنا لهذا الموسم في توفير محتوى بلغات عدة للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور. ويسهم توقيع الشراكة الاستراتيجية لخمس سنوات مع غلوب سوكر في تحقيق هذا الهدف، كما نفخر بأن نكون أول دوري أوروبي يتعاون مع غلوب سوكر».

وأضاف تيباس: «يسعدنا التعاون مع شركة تتميز بخبرة واسعة تتخطى عشرة سنوات في تنظيم حفلات توزيع جوائز كرة القدم المرموقة، ما يسهم في تعزيز شهرة ومكانة علامة الدوري الإسباني وأنديته على الصعيد العالمي. وتساعدنا هذه الشراكة على الترويج للاعبينا وأنديتنا وجمهورنا، وتسلط الضوء على التزامنا المشترك بالاحتفاء بأفضل المواهب في عالم كرة القدم».

وانطلقت جوائز دبي غلوب سوكر في عام 2010، وشهدت حضور نخبة من أبرز نجوم كرة القدم.