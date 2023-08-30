خورخي: دبي من المدن الرائدة في دعم «أصحاب الهمم»

وجه رئيس لجنة «رفعات القوة» في الاتحاد الدولي، خورخي مورينيو، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعايته ودعمه واهتمامه ببطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم واصفاً نسخة دبي 2023 بـ«الاستثنائية» بأرقامها القياسية، والجودة العالمية من حيث التنظيم والابتكار، مبيناً أن «المونديال» في تطور مستور، وهو ثمرة هذا الاهتمام الكبير الذي يحظى به.

وقال خورخي في تصريحات صحافية، إن: «سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، من الشخصيات الملهمة لأصحاب الهمم في الإمارات ودبي، من خلال ترؤسه اللجنة العليا لحماية (أصحاب الهمم) في دبي».

وأضاف: «نجحت دبي لمرة جديدة في تحقيق المراد في ثالث مونديال تنظمه، بعد أن احتضنت البطولة نسختي 1998 و2014»، مشيراً إلى أن ارتفاع المستوى سواء من حيث الأرقام القياسية التي تحطمت أو على صعيد إعداد المشاركين، له المردود الإيجابي على مستوى مثل هذه البطولات العالمية التي تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام، خصوصاً أن دبي من المدن الرائدة في دعم «أصحاب الهمم» وأسهمت على الدوام في النجاحات غير المسبوقة على صعيد استضافة البطولات العالمية.

وثمن رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي الجهود الكبيرة التي ظل يبذلها نادي دبي لأصحاب الهمم في التنظيم إيماناً منه بأهمية تمكين «أصحاب الهمم» في المجتمع من أجل تحقيق طموحاتهم المطلوبة على كل الأصعدة، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عقد شراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم لمدة أربع سنوات بعد النجاحات التي ظل يحققها في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.

واختتم خورخي حديثه بقوله: إن نسخة دبي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها واستمتع الأبطال بنسخة رائعة والتي مثلت محطة مهمة لهم من أجل حجز مقاعدهم للوجود في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

المصرية رحاب تتقلد ذهب وزن 55 كيلوغراماً سيدات

شهدت منافسات أمس، انتزاع المصرية رحاب أحمد الميدالية الذهبية في منافسات السيدات لوزن 55 كيلوغراماً، بعد أن سجلت رفعة بلغت 130 كيلوغراماً، متفوقةً بفارق الأربعة كيلوغرامات على الأوكرانية ماريا تشيفشوك التي اكتفت بالميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للصينية جينغ بينغ تشو برفعة بلغت 125 كيلوغراماً.

وقالت رحاب في تصريحات صحافية بعد مراسم التتويج: «كان التحدي كبيراً نحو حصدي الميدالية الذهبية، خصوصاً أنها المرة الأولى التي أنافس بها في فئة وزن 55 كيلوغراماً، وسعادتي كبيرة بتتويجي هنا في دبي».

وأضافت: «سأواصل التدريبات في هذا الوزن نحو تحقيق الحلم الأكبر والمنافسة على ذهبية دورة الألعاب البارالمبية - باريس 2024».

الصين تتربع على عرش «رفعات القوة»

واصل المنتخب الصيني برصيد الثماني ميداليات ذهبية، صدارته الترتيب العام لـ«مونديال دبي 2023» حتى يوم أمس، بفارق كبير عن أقرب منافسيه المنتخبين النيجيري والإيراني اللذين تشاركا المركز الثاني برصيد الميداليتين الذهبيتين لكل منهما.