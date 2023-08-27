اتحاد الكرة يُشارك في دورة فيفا للقيادات الفنية

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في دورة القيادات الفنية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بالعاصمة التايلندية بانكوك من 21 إلى 25 الجاري، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام، ويان فانخال المدير الفني لاتحاد الكرة.

وخُصصت الدورة للمديرين الفنيين والأمناء العامين في الاتحادات الوطنية، وركزت على رفع القدرات القيادية للمديرين الفنيين والأمناء العامين بما يخدم تطوير منظومة كرة القدم في الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وناقشت الدورة القواعد الأساسية للتعاون بين القيادات الرياضية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية على مستوى الإدارات العليا، حيث التقى المديرون الفنيون والأمناء العامون في جلسات مشتركة خلال يومي 24 و25 أغسطس، وبحثت الدورة سبل تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين القيادات المختلفة في الاتحادات الوطنية. كما سلطت الدورة الضوء على الدور الكبير للمديرين الفنيين، واتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى العاملين في قسم تطوير برامج كرة القدم, وتوضيح أوجه الدعم والبرامج المقدمة من الاتحاد الدولي.