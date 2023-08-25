الهيئة العامة للرياضة تنظم ملتقى «نتشارك للغد» احتفاء بيوم المرأة الإماراتية

نظَّمت الهيئة العامة للرياضة جلسة حوارية بعنوان «ملتقى يوم المرأة الإماراتية»، احتفاء بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد». وأقيمت الجلسة تقديراً لما تقوم به المرأة في تطوير وبناء المجتمع الإماراتي والمشاركة الفعالة في جميع المجالات، واعتزازاً بكل جهود الكوادر النسائية في مختلف قطاعات الدولة وخصوصاً قطاع الرياضة، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية الرياضية.

وتناولت الجلسة عدة محاور نقاشية أبرزها، دور المرأة ومشاركتها في مسيرة التنمية بدولة الإمارات لتحقيق الاستدامة، وجهود الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية بمختلف القطاعات، ودور المؤسسات والجهات الأهلية والحكومية في تعزيز مشاركة المرأة في تحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة، وإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وقال سعيد عبدالغفار، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «نحتفي بالمرأة الإماراتية في هذه المناسبة الوطنية، حيث أصبحت بنت الإمارات حاضرة بقوة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا في الدولة، ما يؤكد أن الحضور الريادي للمرأة بات سمة أساسية تميز دولة الإمارات».

وأضاف «تضع الهيئة العامة للرياضة تمكين المرأة رياضياً وإدارياً ضمن أولوياتها باعتبارها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الرياضية، كما نعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً».