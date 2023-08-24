عقد

كشف مقربون من مسؤول إداري في أحد أندية المحترفين، أن النادي اتفق مع اللاعب الأجنبي لزيادة راتبه الشهري، وتجديد عقده، بعد المستوى الفني المتطور الذي قدمه في الفترة الأخيرة، وأثبت من خلاله جدارته ضمن التشكيلة الأساسية.

فرص

تزايدت فرص لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني كارتابيا، في اللحاق بمباراة فريقه أمام خورفكان في الدوري، المقررة الأحد المقبل، بعد أن خضع لبرنامج تأهيلي، استعاد فيه الكثير من لياقته البدنية التي تؤهله لخوض المباريات الرسمية.

اتفاق

تراجع مسؤولو أحد أندية المحترفين عن فكرة استبدال لاعب أجنبي مقيد في الموسم الماضي في قائمة الفريق، بسبب خلافات حول بنود عقد اللاعب، ليتوصل الطرفان في الأخير إلى إبقاء بنود العقد على ما هي عليه، ليستمر اللاعب مع الفريق.