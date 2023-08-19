لجنة

تساءل مراقبون عن سبب عدم إسناد رئاسة لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية إلى شخص متخصص في المجال الذي تقوم به اللجنة، ما يسهم في عملية تطوير عملها بالشكل المطلوب.

شرط

اشترط مسؤول إداري بأحد أندية المحترفين على لاعب صاعد ضرورة الاستمرار في تقديم مستوى فني متطور، وإثبات جدارته في الملعب، حتى يتم تضمين اسمه مع اللاعبين الذين ستتم التوصية بزيادة راتبهم الشهري.

حماس

قال مقربون من مسؤول إداري بارز بأحد أندية المحترفين إنه غير متحمس لتبديل اللاعب الأجنبي الحالي في الفريق بلاعب آخر رغم التوصية السابقة التي كان تقدم بها مدرب الفريق إلى إدارة النادي.

عودة

ألمح نجم بارز في أحد أندية المحترفين إلى رغبته في الانتقال والعودة إلى دوري بلاده، وذلك من خلال ما كتبه على حسابه في أحد مواقع «التواصل الاجتماعي» قبل ساعات من مباراة فريقه المهمة.

صالات

توقع مقربون من أسرة كرة الصالات انضمام فرق جديدة إلى منافسات الموسم الجديد، وأن الإعلان عن ذلك سيكون في الأيام المقبلة.

مقابلة

اعتذر مسؤول في نادٍ محترف عن عدم تأمين مقابلة صحافية مع لاعب محترف في الفريق، بحجة انشغاله بالإعداد لانطلاق الموسم الجديد.

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