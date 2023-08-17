31 أغسطس غلق باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، حثت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية جميع المؤسسات والاتحادات الرياضية المعنية والأفراد ممن تنطبق عليهم شروط الجائزة المبادرة للتسجيل، حيث تتلقى الجائزة طلبات الترشح إلكترونياً عبر الموقع الرسمي www.fbmwomensportsaward.ae.

وسيغلق باب الترشح في 31 أغسطس الجاري وسيتم الإعلان عن الفائزات بجوائزها في حفل يقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وتستقبل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتي يبلغ إجمالي جوائزها المالية مليوناً و800 ألف درهم في نسختها السابعة، طلبات الترشح لفئاتها الـ 11 من الإمارات ومختلف الدول العربية للمستويين الفردي والجماعي (فئات الاتحادات والمؤسسات الرياضية)، حيث تشتمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية، وتم استحداث فئة جديدة في النسخة السابعة وهي جائزة أفضل أم رياضية.

أما على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية فتشمل الجائزة فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية. وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة جاءت لتترجم توجيهات واهتمام «أم الإمارات» بتمكين المرأة الإماراتية والعربية في مجال الرياضة». بدورها، أكدت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية مريم المنصوري: «حرصت الأمانة العامة للجائزة على أن يكون تقديم طلبات الترشح بشكل ميسر بما يتيح للرياضيين والرياضيات الأفراد والمؤسسات من أي دولة عربية ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الترشح».