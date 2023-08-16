أبوظبي تستضيف مباراتين لفرق السلة الجامعية الأمريكية لأول مرة في الخليج العربي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن استضافة فريقين مرموقين من دوري كرة السلة الجامعية الأمريكية في العاصمة الإماراتية، ضمن منافساتٍ تاريخية تُقام للمرة الأولى في منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، حيث يلعب فريق ولاية كانساس وايلد كاتس لكرة السلة للرجال مع المنتخب المكسيكي يوم 17 أغسطس في الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت الإمارات) بينما يواجه فريق أريزونا وايلد كاتس لكرة السلة للرجال المنتخب اللبناني يوم 19 أغسطس في تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت الإمارات) في الإتحاد أرينا، ما يمثل أول حضور للفريقين في المنطقة.

وقد تم الإعلان عن مواجهات إضافية تجمع كل من فريق جامعة أريزونا وايلد كاتس وفريق ولاية كانساس وايلد كاتس مع فريق من نجوم كرة السلة في الإمارات العربية المتحدة يومي 17 و18 أغسطس فى مدرسة ريبتون وجامعة نيويورك أبوظبي تباعاً. وتشهد العاصمة الإماراتية اليوم اهتمامًا متزايدًا بكرة السلة، وذلك بالتزامن مع فعاليات الأسبوع الدولي لكرة السلة المقرر هذا الأسبوع، الذي سيشهد منافسات بين أفضل المنتخبات الوطنية للرجال في العالم قبل توجهها إلى كأس العالم لكرة السلة 2023. كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً عن إقامة مباريات تاريخية أخرى خلال الأسبوع العالمي لكرة السلة، الذي يشهد مشاركة فريقي جامعة أريزونا وايلد كاتس وفريق جامعة ولاية كانساس وايلد كاتس لأول مرة في المنطقة. يتماشى هذا الإعلان مع جهود أبوظبي الرامية لترسيخ مكانة العاصمة وجهة مفضلة وأولى للرياضة، كما ويُسهم الأسبوع الدولي لكرة السلة في تحفيز وتنشئة جيل جديد صحي ونشط.