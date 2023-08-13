أريج الحمادي: تنظيم دوري للمحترفات أقصر طريق لتطوير كرة القدم النسائية

أكدت لاعبة المنتخب ونادي أونيكس لكرة القدم، أريج الحمادي، أنها تحلم بالاحتراف الخارجي في أوروبا، والمشاركة مع المنتخب في البطولات القارية والدولية، حتى تزيّن مسيرتها مع لعبتها المفضلة، لافتة إلى أن تنظيم دوري للمحترفات هو أقصر طريق لتطوير كرة القدم النسائية في الإمارات.

وقالت أريج الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إنها مستعدة للاحتراف في أوروبا إذا أتيحت لها الفرصة المناسبة»، بينما في الوقت نفسه أكدت أن تمثيل الدولة في البطولات الخارجية شرف عظيم، وفرصة لتطوير مهاراتها وتحقيق أحلامها.

وأكدت أن كرة السيدات في الإمارات تطوّرت بشكل كبير، موضحة: «شهدت كرة القدم النسائية في الإمارات تقدماً ملموساً في السنوات الماضية ومع ذلك، لاتزال هناك جوانب مهمة تستوجب الاهتمام والدعم، إذ إنه رغم زيادة الانتباه والدعم لكرة القدم النسائية، نسعى إلى استعادة التوازن من خلال إنشاء دوريات احترافية، وضمان عقود للاعبات، وتنمية فرق احترافية، بينما لا يمكن الاستغناء عن التركيز على تطوير التدريب واستثمار الخبرات العالمية لرفع مستوى لعبة كرة القدم بشكل عام».

وأضافت: «تسليط المزيد من الضوء على الرياضة من خلال المبادرات التسويقية وبث المباريات عبر التلفزيون يمكن أن يسهم في زيادة الاهتمام باللعبة وجذب المزيد من الجهات الراعية، وهناك روح تنافسية قوية ومواهب ملحوظة في مشهد كرة القدم النسائية، ولكنها تحتاج إلى الدعم».

وتابعت: «أؤمن بقوة أنه بالاهتمام والدعم المناسبين، يمكن لكرة القدم النسائية في الإمارات التفوق على البلدان الأخرى في المنطقة والوصول إلى آفاق جديدة، ويمكن للمواهب والشغف والبنية التحتية المناسبة معاً أن تدفع برياضة كرة القدم إلى الأمام، ما يخلق في النهاية أجواءً مناسبة لنمو ثقافة حيوية وناجحة لكرة القدم النسائية في الإمارات».

وأبدت أريج تقديرها للمشوار المميز للنجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، وكذلك للأسطورة الراحل الهولندي يوهان كرويف وفلسفته في كرة القدم، قائلة: «إنه أثر في العديد من الأساليب الكروية العظيمة التي نراها حتى الآن»، أما على مستوى اللاعبات فقالت: «إنها معجبة بالمستوى المميز للاعبة الأميركية أليكس مورغان، والبرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا، والأميركية كارلي لويد، وإنهن يعتبرن مثالاً لكل لاعبات كرة القدم».

وختمت تصريحها بالحديث عن أهمية الرعاية ودورها في تطور اللاعبات، وقالت: «دور الرعاة مهم جداً، إذ إنني لدي شراكة مع (أديداس) ولا شك أنه من الأمور المهمة بالنسبة إلى اللاعبات أن يحظين بالدعم والرعاية، خصوصاً أنه أصبح عرفاً سائداً في كرة القدم العالمية».