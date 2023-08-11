"قضاة الملاعب" يختتمون معسكرهم التحضيري للموسم الجديد

أنهى حكام الكرة أمس معسكرهم الخارجي الذي أقيم في الرباط على مدار أسبوعين استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024 ,الذي سينطلق يوم الثامن عشر من الشهر الجاري بإقامة مباريات الأسبوع الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

وشهد المعسكر مشاركة 39 حكماً ومساعداً خضعوا لبرنامج مكثف من التدريبات اليومية والاختبارات البدنية ومجموعة من المحاضرات النظرية الخاصة بأبرز قوانين اللعبة, إلى جانب ورش عمل وتطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة.

من جهة أخرى, تستعد المجموعة الثانية من الحكام التي تضم 36 حكما ومساعدا من الذين سيديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى للسفر إلى الرباط لغرض المعسكر الذي سيستمر حتى يوم 22 أغسطس.

على صعيد آخر، حقق قضاة الملاعب المواطنون الدوليون في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي ستختتم غداً السبت نجاحاً لافتاً, نال استحسان مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم بعد أن أدار عمار الجنيبي وعادل النقبي ( ساحة ) وعلي راشد النعيمي وجاسم آل علي ( حكام مساعدين ) عدداً من المباريات القوية في مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية.

