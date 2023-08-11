عرض

كشف لاعب صاعد بأحد أندية المحترفين لمقربين منه أنه تلقى عرضاً من ناد منافس للانتقال إلى صفوفه، مقابل عرض مغرٍ قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقاد

وجه مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين خلال تدريبات أخيرة للفريق، انتقادات حادة للاعب أجنبي منضم حديثاً للفريق، وذلك بسبب الطريقة التي يلعب بها اللاعب، والتي لا تناسب أسلوب المدرب.

لاعب

يتوقع جمهور عودة اللاعب المخضرم إلى صفوف المنتخب، وذلك للاستفادة من خبرته الطويلة، خصوصاً أن المنتخب يضم لاعبين متقدمين في السن، وأيضاً لأن المدرب منفتح على الاستفادة من أصحاب الخبرة إلى جانب الشباب.