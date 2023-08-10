مبخوت وكارتابيا أفضل مواطن وأجنبي في جوائز "الرابطة" للموسم الماضي

شهد حفل جوائز رابطة المحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023، مواصلة مهاجم الجزيرة الدولي والهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، علي مبخوت، تميزه، إذ حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن للمرة الرابعة في مسيرة جوائز الرابطة، بعدما تفوق على لاعبي الوصل، علي صالح وشباب الأهلي يحيى الغساني، بينما في المقابل ذهبت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي إلى فيدريكو كارتابيا، نجم فريق شباب الأهلي.

وحصل نادي العين على النصيب الأكبر في الجوائز التي تم الإعلان عنها مساء اليوم، خلال الحفل الذي استضافه فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي. ونال العين أربع جوائز، اذ حصل على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، ونال مهاجمه الدولي التوغولي لابا كودجو، جائزة هداف الدوري، برصيد 28 هدفا، وحصل إريك جورجينس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، وذهبت جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور إلى مهاجمه المغربي سفيان رحيمي.

وتحصل الشارقة على جائزتين، بعدما حسم مدربه الروماني، كوزمين أولاريو، سباق الترشح لجائزة القائد، ونال حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، جائزة القفاز الذهبي. بينما كان نصيب شباب الأهلي هو الأخر جائزتين، إذ بجانب كارتابيا، نال حارب عبدالله جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً.

أما أفضل هدف من اختيار الجمهور فناله، لاعب الوصل، فابيو ليما، في حين نال الجزيرة جائزة دوري الجماهير.

وحصل على جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مهاجم خورفكان البرازيلي ايلتون فيليبي برصيد 5 أهداف، فيما تقاسم ثلاثة لاعبين جائزة الحذاء الفضي لدوري تحت 23 سنة وهم الدو بارا «اتحاد كلباء» ولويز جيلهيرم «الوصل» وكارلوس زاباتا «الجزيرة» 16 ولكل منهم 16 هدفا. وكان حفل جوائز رابطة المحترفين بدأ فقراته بالسلام الوطني لدولة الامارات والذي أنشده مجموعة من أصحاب الهمم، أتبعه فيلم تسجيلي عن أبرز محطات الموسم الماضي، ثم ألقى رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي كلمة قال فيها: «يُسعدنا اليوم أن نلتقي في حفل جوائز الموسم الكروي 2022-2023، والذي حفل بالعديد من النجاحات على المستويين الفني والجماهيري، ولم تكن مسابقات دوري المحترفين تُحقق كل هذه القفزات والتي حققتها في السنوات الماضية لولا دعم القيادة الرشيدة الأمر الذي أعطى المسؤولين عن رابطة المحترفين دافعا نحو اجادة صناعة كرة القدم المحلية، وأيضا لا ننسى الرعاة والشركاء الاستراتيجيون والقنوات الناقلة للدوري ووسائل الاعلام المختلفة والذي كان لهم دورا بارزا في اظهار المسابقات التي نظمتها الرابطة».

وأضاف: «أيضا نود أن نشكر الأندية المحترفة التي نود أن نبرز الدور الذي قامت به في اظهار الموسم الماضي بهذا الشكل المثالي من خلال المبادرات التي قامت بها سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو استقطاب أفضل اللاعبين». وختم قائلاً: «ونحن على أبواب موسم جديد، نود أن نؤكد لجميع من شملهم الترشيح أن لا يوجد فائز أو خاسر بل الجميع فائزون ونحن ننتظركم في الموسم المقبل.