تعاقد

غيّر أحد الأندية الكبيرة استراتيجيته التي كانت تعتمد على مدار السنوات الماضية في دعم لعبة جماعية على العناصر الوطنية، وباتت تعاقداته للموسم الجديد تتجه إلى صفقات مع لاعبين أجانب، بضعف ما كان يصرفه على التعاقدات في مواسم ماضية.

لاعب

فوجئ لاعب مهاجم بأحد أندية دوري الدرجة الأولى، لم يخض مباريات كثيرة في الموسم الماضي، باقتراح من إدارة ناديه ليلتحق بفريق الصالات في النادي، مبيناً أنه اختصاص آخر قد لا يجيده، فرفض الفكرة.

وساطة

كشف مقربون من إداري بارز بأحد أندية المحترفين أنه قام بدور الوساطة بين مدرب الفريق واللاعب الأجنبي بالفريق، لاحتواء خلاف بسيط نشب بينهما، لتعود المياه إلى مجاريها مجدداً بينهما، خصوصاً أن اللاعب يُعدُّ من العناصر الأساسية التي يعول عليها المدرب في الموسم الجديد.