أحمد بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2021 – 2024 بعد حسم سموه لمقعد الرئيس وذلك قبل انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إجراؤها يوم 22 من الشهر الجاري.

وكشفت اللجنة الانتخابية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، عن المترشحين من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وهم: الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونوره حسن الجسمي.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية، المستشار عمر محمد ميران، إن القائمة النهائية للمرشحين لمقاعد عضوية مجلس الإدارة، شملت 14 مرشحاً تأهل من بينهم 10 مرشحين، فيما بلغ عدد المرشحات على مقعد العنصر النسائي لذات الفئة أربع مرشحات تأهل منهن ثلاث مرشحات.

وأضاف: «اتحادان من الاتحادات الغير أولمبية والبالغ عددها تسعة اتحادات تقدما بطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وطلبان لمقعد المرأة، حيث ثبُت عدم أهلية المترشحين من الاتحادات غير الأولمبية لشغل منصب عضو مجلس إدارة يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية».

وضمت قائمة المرشحين الـ10 لمقاعد الاتحادات الأولمبية، كلاً من أحمد أهلي «اتحاد التنس»، نبيل عاشور «اليد»، أمل بوشلاخ «كرة القدم»، عبدالعزيز السلمان «الطائرة»، قيس الظالعي «الرجبي»، وعبدالله الهاشمي «الغولف»، إبراهيم الزعابي «كرة الطاولة»، وناصر التميمي «الجودو»، محمد المر «ألعاب القوى»، ومنصور بوعصيبة «الدراجات»

فيما تضمن مقعد المرأة ثلاث مرشحات، هن: أنيسة عمر الشدادي «اتحاد كرة اليد»، فوزية محمد فريدون «اتحاد الرغبي»، وخلود جمعة الظاهري «اتحاد الدراجات».

وشدد المستشار عمر محمد ميران في المؤتمر الصحافي على حرص اللجنة الانتخابية على المضي في تنفيذ المبادئ الرئيسة لعملها والتي تتضمن الاستقلالية، والشفافية في الإجراءات الانتخابية، والحيادية، والابتكار، مؤكداً أنه ومع اقتراب إجراء العملية الانتخابية تتضاعف المسؤولية على جميع أعضاء اللجنة لإتمامها بأفضل صورة ممكنة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الرياضة الإماراتية.

وأشار بقوله: «وفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية يتم انتخاب 17 عضواً وهم الرئيس الذي تم حسم مقعده بالفعل، و10 أعضاء من بينهم تسعة أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، وعضو واحد يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، إذ سيتم فتح باب الانتخابات في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية استناداً إلى ما ينص عليه البند الثالث من المادة (50) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة بأنه في حالة شغر منصب أو أكثر من منصب من أعضاء مجلس الإدارة، يجرى انتخاب في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية، وفي جميع الأحوال يتم شغل المناصب الشاغرة حتى عضوية فترة مجلس الإدارة المتبقية، وذلك بعد ثبوت عدم أهلية المترشحين».

وتابع: «سيتم انتخاب ممثلة واحدة في (فئة المرأة)، وممثل واحد أو ممثلة واحدة للرياضيين عن طريق لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية المنشأة وفقاً لإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية، وما لا يزيد عن أربعة أعضاء (بما في ذلك امرأتان على الأقل) تنتخبهم الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية».

وأوضح أن: «اللجنة تأكدت من سلامة وصحة شروط الترشح لجميع الطلبات عقب استلامها على مدار الفترة المحددة لاستلام وقبل غلق باب الترشح»، مشيراً إلى استكمال جميع المراحل التي تسبق العملية الانتخابية ومنها تطبيق موعد الصمت الانتخابي الذي يتم تفعيله قبل موعد الانتخابات بـ48 ساعة، ومن ثم الإعلان عن المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل في الـ22 من أغسطس.

وختم رئيس اللجنة الانتخابية بأنه سيتم إعلام المعنيين بقـرارات اللجنة فـور صدورها بواسـطة الأمانة العامة على عناوينهم المثبتة فـي وثائـق اللجنة الأولمبية الوطنية، مرفقـاً بها صورة رسمية من القرار وذلك وفقاً للائحة الإجراءات الانتخابية.

• انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية مقرر إجراؤها يوم 22 من الشهر الجاري.