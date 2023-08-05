«أوبريت الوعد» يُسدل الستار على النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم

نظم نادي دبي لأصحاب الهمم، أول من أمس، في مقره بدبي «أوبريت الوعد»، في ختام النشاط الصيفي للنادي الذي امتد 30 يوماً، وأقيم في نسخته السابعة تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 200 من منتسبي النادي و24 جهة.

وتوجّه المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، خلال كلمته في الحفل الختامي، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعايته ودعمه ومتابعة سموه الدائمة لأنشطة النادي والبطولات التي ينظمها.

كما وجّه العصيمي الشكر إلى الرعاة وشركاء النجاح وفرق العمل المختلفة والمتطوعين، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي في إطار المسؤولية المجتمعية، والتي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح النشاط الصيفي.

وقال العصيمي، إن «النشاط الصيفي الذي نختتمه بـ(أوبريت الوعد) حقق أهدافه في توفير بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف، حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كل الأنشطة، ليحقق الجميع ما سعينا إليه، خصوصاً أن النادي له رؤية واضحة في أن يكون أفضل نادٍ في العالم، وشعلة نشاط ونموذجاً عالمياً، وأن يكون أبطاله على منصات التتويج، وأن يبقى نشاطه مستمراً طوال السنة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة». وأثنى العصيمي على ما قدمه المشاركون في النشاط الصيفي، والذي مثل لوحة جميلة من لوحات التميز بالنادي خلال 30 يوماً من الفعاليات المختلفة.