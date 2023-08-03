مفاجأة

قال مقربون من إداري سابق بأحد الأندية المحلية إنه تفاجأ بعدم ترشيح النادي له لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال الانتخابات المرتقبة في الثامن من الشهر المقبل لتشكيل اتحاد جديد للدورة الانتخابية 2023-2027.

عرض

ينتظر لاعب دولي وصول عرض رسمي من أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة للانضمام إليه في الموسم الجديد، بعدما عرض طلباته المادية على ناديه الجديد، إذ أكد مُقربون من اللاعب أنه إذا لم يتم الموافقة على مطالبة المالية سيُجدد عقده مع ناديه الحالي براتب أقل.

سيريرو

يفكر أحد أندية دوري المحترفين في التعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو بدلاً من لاعب موجود حالياً في صفوف الفريق بسبب عدم اقتناع المدرب بمستوى اللاعب.