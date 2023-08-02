3 أرقام قياسية للإمارات في بطولة «آبنية بايرتس أيدا» للغوص الحر

اختتمت بطولة «آبنية بايرتس أيدا 2023» للغوص الحر جولتها الثالثة، حيث شهدت مشاركة محبي رياضة الغوص الحر من 12 دولة حول العالم، قدموا خلالها أداءات استثنائية، وحطموا 19 رقماً قياسياً جديداً على الصعيد الوطني، منها ثلاثة أرقام قياسية لدولة الإمارات.

وتعد هذه الجولة الثالثة من أصل خمس جولات تقام هذا العام.

وأجريت الجولة التي استمرت أربعة أيام، وتنظمها مدرسة الإمارات للغوص الحر باعتماد الرابطة الدولية للغوص الحر (أيدا) في الإمارات، ومجلس دبي الرياضي، في أبرز مواقع الرياضات المائية في دبي، بما في ذلك مجمع حمدان الرياضي الذي أقيمت فيه منافسات «فئة المسابح»، وأعمق حوض للغوص في العالم (ديب دايف دبي) لمنافسات «فئة الأعماق».

وشهد الجولة أداءات مميزة من الرياضيين في كل الفئات، بما في ذلك كتم النفس، والغوص الحر في المسبح بزعانف وبدون زعانف، والغوص الحر في الأعماق بوزن ثابت وبدون زعانف، والغوص الحر عن طريق شد الحبل. وقد تم تسجيل 19 رقماً قياسياً جديداً على الصعيد الوطني.

وشهدت البطولة أرقاماً إماراتية جديدة حققها محمد الجنيبي في فئة الغوص الحر في المسبح بدون زعانف، وأحمد المنصور في فئة الغوص الحر في الأعماق بوزن ثابت بزعانف، وياسمين بكر في فئة الغوص الحر عن طريق شد الحبل.