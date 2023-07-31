تكتيك

يتساءل مشجعو أحد فرق الدرجة الأولى عن سر عدم الإعلان عن التعاقدات مع اللاعبين الجدد، على الرغم من أن الفريق يستعد للسفر لمعسكر تدريبي خارجي، ووصفوا ذلك بأنه ربما تكتيك جديد، يهدف لعدم توجيه أنظار المنافسين إلى الفريق.

صفقة

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إنه غير راضٍ عن تعاقد إدارة النادي مع لاعب أجنبي، وأن المدرب كان يرغب في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، يتوافق مع رؤيته الفنية، ومع العناصر الموجودة حالياً مع الفريق.

طلبات

صرف أحد أندية دوري المحترفين النظر عن التعاقد مع لاعب أجنبي يلعب في الدوري السعودي، بعدما بالغ في طلباته المادية، لتتجه إدارة النادي للمفاضلة بين لاعبين من الدوريات الأوروبية.