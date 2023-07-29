سكيك وخالد يزاحمان على صدارة فردي البطولة العربية للغولف

قدم نجما المنتخب الوطني للغولف خالد يوسف وأحمد سكيك، أداء رفيعاً في الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية الـ42 لرجال الغولف على المستوى الفردي، في الوقت الذي تصدر فيه المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور، الجولة الأولى في افتتاح البطولة التي انطلقت منافساتها أول من أمس بمجموع 211 ضربة (5 ضربات) تحت المعدل. وحل المنتخب المصري ثانياً بـ219 ضربة (3 ضربات) فوق المعدل، والقطري ثالثاً بـ223 ضربة (7 ضربات) فوق المعدل، والتونسي رابعاً بـ224 ضربة (8 ضربات) فوق المعدل، ومنتخب الإمارات خامساً بـ225 ضربة (9 ضربات) فوق المعدل.

الفردي

وعلى مستوى المنافسات الفردية التي شهدت صراعاً محتدماً، تصدر اللاعب المغربي المهدي فاكوري برصيد ثلاث ضربات تحت المعدل، وتشارك أربعة لاعبين المركز الثاني ولكل منهم ضربتان تحت المعدل، وهم المصري عيسى أبو العلا، ونجما المنتخب الوطني خالد يوسف وأحمد سكيك، والبحريني دعيج خليفة. وكانت القرعة التي أقيمت أول من أمس خلال الاجتماع الفني والتحكيم، قد أوقعت الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب والسعودية. ويمثل الإمارات في البطولة أحمد سكيك وخالد يوسف، والشابان راشد العمادي ومحمد سكيك، ووفق نظام بطولات الغولف تحتسب أفضل نتائج ثلاثة لاعبين من الفريق الذي يتكون من أربعة لاعبين.

تواصل المنافسات

وتستمر منافسات البطولة إلى اليوم بجولتها الثالثة والختامية التي سيعلن في نهايتها عن البطل على مستوى الفرق، والبطل على المستوى الفردي للبطولة العربية في نسختها الـ42 التي يحتضنها ملعب «كازا جرين للغولف» في مدينة الدار البيضاء المغربية، وشهدت مشاركة 13 دولة عربية مثّلها أكثر من 50 لاعباً الأبرز في وطننا العربي.