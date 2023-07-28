النصر يخسر أمام الرياض السعودي في ثالث التجارب الودية

خسر فريق النصر أمام شقيقه الرياض السعودي، بهدف دون رد، أول من أمس، في التجربة الثالثة ضمن برنامج وديات «العميد» في المعسكر المقام في هولندا ويستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وكان النصر قد استهل أولى تجاربه الودية في 18 يوليو الجاري بالخسارة أمام أيندهوفن الهولندي 1-3، قبل أن ينجح «العميد» مساء السبت الماضي في ثاني تجاربه الودية بالمعسكر في اقتناص الفوز على ودوردريخت الهولندي بهدف دون رد.

وحرص مدرب النصر الجديد غوران توفيغدزيتش وللمرة الأولى، اختبار كل عناصر الفريق (22 لاعباً)، بعد أن استهل مباراة الرياض السعودي، بتشكيلة ضمت أحمد شامبيه على صعيد حراسة المرمى، والبرازيلي جوستافو إليكس وخالد جلال والصربي سمير ميمشيفيتش والبرتغالي يوري ميديروس على صعيد الخط الدفاعي، وحمدان الكمالي وتوتو مايد الظنحاني وعبدالعزيز صنقور في خط الوسط، وثنائي خط الوسط عبدالله أنور والمغربي عادل تعرابت.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أشرك غوران اللاعب محمد جمال بدلاً عن خالد جلال، قبل أن يتبعه مدرب النصر بإشراك كل من الحارس محمد النجار، ومحمد برغش، وعلي عبدالعزيز، ومحمد عبدالرحمن، وبلال الجسمي، وعبدالله عباس، وراشد عمر، وعبدالعزيز داود، وراشد عيسى، وسعود عبدالرزاق، بدلاً عن أحمد شامبيه، ويوري، وحمدان الكمالي، وتوتو، وعادل تعرابت، ومايد الطنيجي، وجوستافو، وسمير ميمشيفيتش، وعبدالله أنور ويختتم النصر تجاربه الودية في معسكر هولندا في الأول من أغسطس المقبل، بلقاء توب أو إس إس الهولندي.