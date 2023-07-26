3 ميداليات لفريق أبوظبي للشراع في بطولة مرمرة

حصد فريق أبوظبي للشراع الحديث ثلاث ميداليات، «ذهبيتان وبرونزية واحدة» في بطولة مرمرة للأوبتيمست جونيور، التي أقيمت في تركيا، بمشاركة 57 زورقاً من تسع مدارس مختلفة للشراع الحديث.

ونال أشبال فريق أبوظبي ذهبية فئة «أوبتيمست جونيور» عن طريق اللاعب خليفة الرميثي، وفازت اللاعبة مدية النيادي بذهبية فئة «الفتيات أوبتيمست» وبرونزية فئة «جونيور».

ورفع فريق أبوظبي بذلك رصيده من الميداليات خلال المشاركات الصيفية الحالية إلى 20 ميدالية وكأس في مختلف البطولات الخاصة بالشراع الحديث.

وحصد الفريق هذه الميداليات في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، وبطولة البارح الدولية للشراع في البحرين، ودورة الألعاب العربية في الجزائر، وبطولة المضيق الدولية في المغرب، وبطولة العالم للدراجات المائية في إيطاليا، وبطولة العالم لزوارق «فورمولا-1» في فرنسا.